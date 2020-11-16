الأسمرات تستضيف أولي مشروعات الشراكة بين وزارة الرياضة ومكتبة مصر العامة

أعلنت مكتبة مصر العامة عن مشروع جديد لها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئات والمراكز التابعة لها، تحت شعار "نعمل لتصبح القراءة حياة" .

يتبني المشروع فكرة أن "مكتبة مصر العامة في خدمة الشباب" من خلال فعاليات ثقافية وتفاعلية متنوعة من داخل المدينة الشبابية والرياضية بالاسمرات بتعاون مثمر وفعال لتشجيع القراءة باسم مبادرة "مصر تقرأ" تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وسعادة السفير عبد الرءوف الريدي

رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة.

يأتي العمل في المناطق الجديدة كنوع من أشكال التنمية التي تستهدف الإنسان تماشيا مع التطوير العمراني الذي تبنته الدولة بإنشاء حي الاسمرات.

إذ يعد الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وبناء وعيهم من عوامل نهضة الدول؛ تقدم مكتبة مصر العامة المتنقلة خدماتها للمساهمة في بناء الوعي السليم للشباب المصري المبني على تشجيعهم على القراءة والإطلاع

بطرق تفاعلية غير معتادة؛ حيث تعد مكتبة مصر العامة المتنقلة تفعيلاً حياً وتجسيداً كاملاً لمبدأ "تقديم الثقافة التفاعلية بالمجان" وهو دمج كامل بين المحتوى الثقافي وبين طريقة تقديم مبهر تشجع الشباب المتلقي علي تزويدهم بما يحتاجون إليه من ثقافات مختلفة.

ويعتبر مشروع المكتبة المتنقلة من المشروعات الهامة لمكتبة مصر العامة التي تسهل وصول الخدمات الثقافية للمكتبة لأماكن أبعد وتوسع دائرة انتشارها في المجتمع بكل فئاته ويعتبر خطوة رئيسية في تحقيق المكتبة لأهدافها فيما يخص تنمية عادة القراءة والتشجيع عليها وانطلاقة لمرحلة جديدة تحفز المصريين وتشجعهم على استخدام المكتبات العامة المتنقلة.