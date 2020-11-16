تأكيدًا للوفد.. النصر السعودي يعلن تصعيد شكواه للمحكمة الدولية الرياضية رسميًا

أعلن نادي النصر السعودي منذ قليل في بيان رسمي، بأن إدارة النادي ستبدأ إجراءات تصعيد شكواه ضد نادي بيرسيبوليس الإيراني للمحكمة الدولية الرياضية “كاس”، بعد رفض الاتحاد الآسيوي احتجاجه.
كتب نادي النصر عبر بيان رسمي له: "حرصًا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية و المكفولة باللوائح والأنظمة، ونظرًا لاعتقاده بصحة الاسانيد والأدلة، الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، فقد بدأت إدارة النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضي "CAS”، وفق ما تنص عليه الأنظمة،يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للإستئناف الذي قدمه النادي على قرار لجنة الانظباط والأخلاق".
وكانت الوفد نشرت منذ ساعات خبرًا لتحرك نادي النصر السعودي القادم هو المحكمة الدولية الرياضية بعد رفض الاتحاد الآسيوي، حسبما علمت الوفد.
كان النصر السعودي قدم احتجاجًا رسميًا للاتحاد الآسيوي، بعدم أهلية "أحقية " عدد من لاعبي نادي بيرسيبوليس الإيراني الذين شاركوا في المباراة فريقهم بنصف نهائي دوري أبطالآسيا، منطقة الغرب، والتي أقصى منها الفريق السعودي بعد خسارته أمام بيرسيبوليس بركلات الترجيح، بنتيجة ٥-٣.
وعليه قام نادي النصر بعد رفض الاحتجاج من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، بتقديم استئناف على قرار الاتحاد، للطعن على قرار الرفض، قبل أن يتم رفضه أيضًا.
أوضح المصدر بالنادي لـ "الوفد"، مسبقًا بأن النادي لن يفرط في حقوقه، وستكون التحركات القادمة للطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية، مضيفًا، بأن الفيصل سيكون أمام محكمة "CAS" .
وأضاف المصدر، بأن نادي النصر موقفه قوي وسيواصل الطعن على القرار، من أجل حفظ حقوقه .
انفراد الوفد: بعد رفض الاتحاد الآسيوي لاحتجاجه : النصر السعودي يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية
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