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فيديو.. رياض محرز يتلاعب بمدافعي زيمبابوي ويسجل هدفًا رائعًا

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أحرز رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجلزي، هدفًا رائعًا مع منتخب الجزائر في شباك زيمبابوي، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022.

وتلاعب رياض محرز بمدافعي زيمبابوي خلال

الهدف، حيث استلم كرة طولية من سعيد بن رحمة مدافع منتخب الجزائر، ليستلم الكرة ويراوغ المدافعين ويسددها على يسار الحارس. 0 زيمبابوي | كنترول رياض محرز  HD

Via : This is a Twitter Status This is a Twitter Status — فهد احسن واحد (@btvfscfwntl2625)

جدير بالذكر أن الجزائر تتصدر جدول المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، يليها زيمبابوي (4 نقاط) ثم زامبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تتذيل بتسوانا جدول الترتيب بنقطة واحدة.

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