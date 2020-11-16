ملخص مباراة الجزائر وزيمبابوي في تصفيات أمم أفريقيا “محاربو الصحراء يتأهلون إلى كان الكاميرون”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الجزائر وزيمبابوي” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 16-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

نقلت مباراة “الجزائر وزيمبابوي” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت الجزائر، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

يلعب منتخب الجزائر وزيمبابوي لحساب المجموعة الثامنة، والتي تضم كل من بوتسوانا وزامبيا.

حسم منتخب الجزائر تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بعد تعادله مع منتخب زيمبابوي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب هراري ناشونال سبورتس ستاديوم.

وضمن الجزائر مشاركته في البطولة الأفريقية للمرة 19 في تاريخه قبل جولتين من نهاية التصفيات، كما واصل الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة المكونة من 22 مباراة.

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وحافظ منتخب الجزائر على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب زيمبابوي برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب بوتسوانا بنقطة واحدة في رصيده.

وأصبح منتخب زيمبابوي مهدد بفقدان المركز الثاني إذ حقق منتخب زامبيا الفوز على منتخب بوتسوانا في المباراة التي ستقام اليوم عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

والتالي ملخص احداث مباراة الجزائر وزيمبابوي

الجزائر 2-2 زيمبابوي

ملعب هراري ناشونال سبورتس ستاديوم (هاراري – زيمبابوي)

تصفيات امم افريقيا (الجولة الرابعة – المجموعة الثامنة)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص مباراة “الجزائر وزيمبابوي” ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة في تصفيات أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

???????? تشكيلة منتخب الجزائر | رايس مبولحي – محمد حلايمية – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بنسبعيني – سفيان فيجولي – عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر – رياض محرز – أندي ديلور – سعيد بن رحمة.

???????? تشكيلة منتخب زيمبابوي | تالبيرت تشومبا – تينداي داريكوا – جيمي دزينجاي – تيناجي هاديبي – آدم تشيكسين – تافادزيوا روسيكي – مارفيلوس ناكامبا – جوردان زيمورا – نولودجي موسونا – تينو كاديويري – دافيد مويو.

“0 بداية المباراة

“2 فيجولي يسدد كرة قوية علت المرمى بكثير، ولكن كانت لعبة رائعة بعد عرضية من بن رحمة وتمهيد من ديلور إلى سفيان.

“5 موسونا كاد يلحق كرة طولية في ظهر بلعمري ولكن مرت بسلام ووصلت سهلة في يد مبولحي.

“6 ضربة حرة مباشرة على بعد 23 ياردة تقريبًا في مواجهة المرمى بعد إعاقة على محرز.

“7 اوووووه محرز كاد يفتتح التسجيل للجزائر بتسديدة رائعة علت حائط الصد ولامست الشباك الخارجية لتخرج إلى ضربة مرمى.

“10 منتخب الجزائر يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراة اليوم حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون 2022.

“15 مر الربع الاول من الشوط وما زال التعادل السلبي يسيطر.

“17 اووووه يا مبولحي ماذا تفعل، حارس الاتفاق السعودي كاد يرتكب خطأ فادح بعد محاولته مرواغة مهاجم زيمبابوي ولكن تمكن من الكرة وأبعدها.

“18????بطاقة صفراء اولى في المباراة من نصيب مدافع زيمبابوي آدم تشيكسين بعد اعاقة واضحة على رياض محرز، وخطأ لصالح الجزائر من مكان جيد.

“19 محرز كالعادة يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويرسلها رائعة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بغرابة من امام زملائه وتخرج إلى ضربة مرمى.

“20 يبدو ان رياض محرز يعاني من إصابة على مستوى الظهر من المباراة الماضية! ما زال يضع يده على ظهره مع تعبيرات وجه توحي بالآلم بعد كل إلتحام.

“24 خطأ آخر لصالح الجزائر على بعد 30 ياردة تقريبًا، وذلك بعد اعاقة من مدافع زيمبابوي على محرز.

“25 محرز سدد الضربة الحرة ولكن تذهب بعيدة كل البعد عن المرمى.

“27????بطاقة صفراء على تافادزيوا روسيكي بعد تدخل خشن على حلايمية.

“28 محرز تولى تنفيذ الضربة الحرة وارسلها عالية داخل منطقة الجزاء ليرتقي لها ماندي وضربها بالرأس ولكن وصلت سهلة في يد الحارس تشومبا.

“33⚽جووووووووووووووووووووووووووول – أندي ديلور يفتتح التسجيل لمنتخب الجزائر.

“38⚽جوووووووووووووووووووووووووووووول – رياض محرز يضيف الهدف الثاني بروعة ومهارة، هدف أقل ما يقال عنه بأنه رااااااائع يا رياض.

“38 قصة الهدف | بن رحمة يرسل كرة طولية من قبل منتصف الملعب تصل إلى محرز الذي روض الكرة بطريقة رائعة ودخل منطقة الجزاء ليراوغ ويتلاعب بمدافع زيمبابوي بطريقة أروع قبل ان يسدد الكرة في شباك تشومبا.

“40????بطاقة صفراء على جمال بلعمري بعد اعاقة على تينو كاديويري، وضربة حرة من مكان جيد لمنتخب زيمبابوي.

“41 موسونا يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها قوية جدًا لتلامس يد مبولحي وترتطم في العارضة.

“43 خطأ آخر لصالح زيمبابوي على بعد 22 ياردة من المرمى.

“44⚽جووووول – موسونا يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها بروعة في شباك مبولحي الذي اكتفى بمشاهدتها.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 موسونا كان قريب من تسجيل هدف التعادل ولكن مقابلته لعرضية زميله كانت سيئة لتعلو الكرة المرمى بكثير.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.

“45 الشوط الثاني

“46????أجرى مدرب منتخب زيمبابوي 4 تبديلات دفعة واحدة مع بداية الشوط من ضمنهم خروج دافيد مويو ودخول خاما بيليات.

“46 باقي التبديلات ننقلها لكم تباعًا عندما تظهر على الشاشة.

“47???? التبديل الثاني.. خرج آدم تشيكسين ودخل ديفين لونجا.

“50 لا وجو لهجمات خطيرة خلال اللحظات القليلة الماضية.

“55 اوووووه مبولحي يتألق ويحرم كاديويري من تسجيل هدف التعادل بعد رأسية قوية جدًا من مهاجم ليون الفرنسي.

“56 عرضية خطيرة جدًا من الركنية تمر بسلام من امام مهاجمي زيمبابوي داخل منطقة الست ياردات.

“59 سعيد بن رحمة ينطلق بسرعة كبيرة من الجهة اليسرى ويمهد الكرة لنفسه ليطلق تسديدة قوية تعلو المرمى بكثير.

“61 موسونا يرسل عرضية إلى كاديويري الذي هرب من رقابة بلعمري وسدد كرة جاورت المرمى بقليل.

“63???? بطاقة صفراء على تيناجي هاديبي وخطأ لصالح الجزائر من الجهة اليمنى.

“64 إسماعيل بن ناصر تولى تنفيذ الضربة الحرة هذه المرة وسددها قوية جدًا ولكن الحارس يتصدى لها ببراعة.

“67????????تبديلان دفعة واحدة لمنتخب الجزائر بخروج سفيان فيجولي ودخول بلقبلة، وخروج أندي ديلور ودخول بغداد بونجاح.

“70 موسونا يضيع فرصة هدف محقق بعدما اطاح بالكرة خارج المرمى من داخل منطقة الست ياردات رغم انه كان خالي من الرقابة!

“72 بونجاح يروض كرة خارج منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية جاورت مرمى تشومبا بقليل.

“73????التبديل الثالث لمنتخب الجزائر بخروج سعيد بن رحمة ودخول ياسين براهيمي.

“79????????اخر تبديلات منتخب الجزائر بخروج إسماعيل بن ناصر ودخول مهدي عبيد، وخروج رياض محرز ودخول آدم وناس.

“81???? التبديل الخامس والاخير لمنتخب زيمبابوي بخروج تينداي داريكوا ودخول برنس دوبي.

“82⚽جووول – البديل دوبي يسجل هدف التعادل لصالح منتخب زيمبابوي بعد دخوله مباشرة.

“82 قصة الهدف | ركنية من الجهة اليسرى ترسل مباشرة داخل المنطقة لترتطم في احدى رؤوس اللاعبين وتذهب للزاوية البعيدة إلى دوبي الذي سددها في المرمى ليفشل مبولحي في ابعادها.

“83 هدف يتحمله مبولحي بجزء كبير!

“86???? بطاقة صفراء على بغداد بونجاح بعد اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة.

“90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+1????بطاقة صفراء على رامي بنسبعيني بعد اعتراضه على حكم المباراة ايضًا بشكل غير لائق!

“90+3 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي (2-2)، لضمن منتخب الجزائر بشكل رسمي مقعده في كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

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