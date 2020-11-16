أخبار ليفربول: جوردان هندرسون يزيد من معاناة كلوب بإصابة جديدة

زاد نجم وسط ليفربول الإنجليزي، جوردان هندرسون من معاناة مدربه يورجن كلوب، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب إنجلترا خلال التوقف الدولي الحالي.

وكشف المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت عن إصابة هندرسون في ساقه، حيث لم يكمل المباراة ضد بلجيكا في بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد شعوره بآلام.

وشارك لاعب توتنهام، هاري وينكس بدلًا من هندرسون مع بداية الشوط الثاني للمباراة، التي انتهت بخسارة إنجلترا (0-2) أمام بلجيكا، حيث ودع منتتخب الأسود الثلاثة بتلك النتيجة بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وصرح ساوثجيت عقب المباراة، بأن قائد ليفربول سيخضع لفحوصات لتحديد حالته في ظل وجود شكوك حول كون إصابته في عضلات الفخذ.

وجاءت هذه الإصابة لتزيد من جراح ليفربول، الذي يعاني من غياب مجموعة كبيرة من لاعبيه الأساسيين، خصوصًا في خط الدفاع، الذي يغيب عنه المدافعان الهولندي فيرجيل فان ديك والإنجليزي جو جوميز لمدة طويلة، بعد خضوع كل منهما لجراحتين.

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وفي خط الوسط، يعاني النجم البرازيلي فابينيو من إصابة في أوتار الركبة، كما خرج الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من قائمة المنتخب الإنجليزي مؤخرًا أيضًا بعد تعرضه لإصابة في الساق، وأصيب الظهير الأيسر الأسكتلندي أندي روبرتسون مع منتخب بلاده أيضًا في عضلات الفخذ الخلفية.

فيما يتعافى ثنائي الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا والإنجليزي من إصابتين في الركبة.

يأتي هذا قبل تأكد غياب النجم المصري محمد صلاح عن مواجهة ليفربول المقبلة ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع القادم يوم 22 نوفمبر، وذلك في ظل خضوعه للعزل في مصر بعدما أصيب بفيروس كورونا، خلال معسكر المنتخب المصري الحالي.

جدير بالذكر أن هندرسون كان أحد خيارات كلوب للعب في الدفاع بجوار الكاميروني جويل ماتيب، بعد إصابة كل من: فان دايك، جوميز، وفابينيو.