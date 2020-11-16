ميسي يضع شروطه من أجل الموافقة على الانتقال إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن شروط قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي من أجل الموافقة على الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي القادم.

ميسي لديه شرطان للموافقة على الانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف المقبل، وإذا لم يتوفرا فإن فرصة لعبه مع السيتيزنز، ستتقلص، وقد يضطر للاستمرار في برشلونة.

وبحسب برنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن ميسي يرغب باستمرار مواطنه سيرخيو أجويرو ضمن صفوف مانشستر سيتي، والذي تجمعه معه علاقة صداقة قوية منذ سنوات، بحكم تواجدهما معًا في منتخبات الأرجنتين في مختلف الفئات السنية.

كما أن ميسي يرغب بالعمل مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا من جديد، وبالتالي فإن أي تفكير من إدارة النادي في استبداله بمدير فني آخر، سيعني حتمًا تراجع النجم الأرجنتيني عن خطوة الانتقال.

وينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي في الصيف القادم، وفي الوقت الحالي لا توجد أي مؤشرات لمنح النادي الإنجليزي عقدًا جديدًا للمهاجم الأرجنتيني، خاصة أنه تقدم في العمر (32)، كما تردد أنه سيرحل بعد نهاية عقده، لكن مع إصرار ميسي على تواجده واللعب بجواره، فإن ذلك ربما يلعب دورًا حاسمًا في توقيع عقد جديد.

ورغم أن أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن كثرة إصاباته خصوصًا في الموسمين الأخيرين، يجعل النادي الإنجليزي مترددًا في مسألة تجديد عقده، خاصة أنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط هذا الموسم حتى الآن.

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أما فيما يخص جوارديولا، فالمسألة تبدو أكثر وضوحًا، النادي متمسك باستمراره في منصبه كمدير فني، رغم أنه لم يحقق بطولة دوري أبطال أوروبا منذ توليه قيادة الفريق حتى الآن.

وتولى جوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي عام 2016، ولم يتمكن من قيادته لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، مكتفيًا بالعديد من الألقاب المحلية، على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بخلاف ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

وبحسب صحيفة التليجراف البريطانية، فإن مانشستر سيتي اقترب من تمديد عقد جوارديولا، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن المدرب الإسباني على وشك توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، بعد قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات بين الطرفين، وقد يتم إعلان ذلك قريبًا، وهو ما سيزيد بدوره فرص النادي بضم ميسي.

جدير بالذكر أن ميسي بإمكانه التفاوض مع أي ناد يريده بداية من يناير المقبل، في حالة الاستقرار على الرحيل عن برشلونة في الصيف القادم.