كريستيانو رونالدو يتخذ قراره بشأن مستقبله مع يوفنتوس ومن العودة إلى مانشستر يونايتد

اتخذ نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو قراره بخصوص مستقبله مع البيانكونيري، الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2018.

وارتبط رونالدو خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، والرحيل عن يوفنتوس في الميركاتو الصيفي القادم قبل موسم واحد من انتهاء عقده مع العملاق الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة الأس الإسبانية، فإن رونالدو لا توجد لديه أي نية لمغادرة يوفنتوس بعد نهاية الموسم الحالي، موضحة أن النجم البرتغالي سعيد مع عائلته بالأجواء الإيطالية، وهو يركز على مساعدة السيدة العجوز على تحقيق الألقاب.

حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو منسجم للغاية في إيطاليا، ما يجعله مرتاحًا في أسلوب معيشته، والذي يلعب دورًا إيجابيًا في ثبات مستواه مع يوفنتوس.

وتأتي تأكيدات الصحيفة الإسبانية ببقاء رونالدو مع يوفنتوس، في الوقت الذي ظهرت فيه العديد من التقارير حول اهتمام مانشستر يونايتد بإعادة نجمه السابق، لكن النجم البرتغالي يشعر بأن وقته قد مضى في صفوف النادي الإنجليزي، وبالتالي يعارض فكرة الرجوع إلى الشياطين الحمر من جديد.

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ولعب رونالدو بقميص مانشستر يونايتد لمدة ستة مواسم خلال الفترة بين عامي 2003 و2009، حيث حقق خلالها الكثير من النجاحات والألقاب، إذ تطور مستواه كثيرًا، وكان سببًا في انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، الذي أمضى معه تسعة مواسم إعجازية، وصل فيها إلى قمة المجد الكروي.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية في وقتًا سابق، أن يوفنتوس يدرس بيع رونالدو قبل موسم واحد على نهاية عقده، الذي ينتهي في صيف 2022، وذلك بهدف التخلص من راتبه الضخم، بالإضافة إلى تحقيق استفادة مادية من جرّاء عملية بيعه.

لاسيما وأن يوفنتوس يرغب في التخلص من نفقات راتب رونالدو المرتفع، والذي يتجاوز 30 مليون يورو سنويًا، وهو أكثر بخمسة أضعاف من ثاني أعلى راتب في صفوف الفريق، والذي يحصل عليه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وفي ظل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية حول العالم، من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، يتطلع يوفنتوس إلى بيع رونالدو في الميركاتو الصيفي القادم، على أمل استعادة بعض من مبلغ 100 مليون يورو التي أنفقها النادي للتعاقد معه في صيف 2018 من ريال مدريد.