 المنتخب الجزائري يبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 

بلغ المنتخب الجزائري لكرة القدم نهائيات كأس أمم إفريقيا بتعادله اليوم الاثنين مع مستضيفه منتخب زيمبابوي 2-2 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

افتتح أندي ديلور التسجيل للجزائر في الدقيقة 34 وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكن نوليدج موسينا قلّص النتيجة لزيمبابوي في الدقيقة 43 قبل أن يدرك برينس دوبي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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