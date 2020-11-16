الامارات | تسعيني أسترالي ينجو من حادث قفز بالمظلة بعد سقوطه في البحر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 نوفمبر 2020 نجا أسترالي يبلغ 91 عاماً من حادث تعرض له خلال ممارسته القفز بالمظلة، إذ لم يصب سوى ببعض الرضوض بعد سقوطه في البحر، على ما أعلنت الشرطة اليوم الإثنين.

وتولى عدد من السكان بالقرب من واريوود إلى الشمال من سيدني، إسعاف الرجل في الماء قرابة السادسة مساء الأحد.

وتبين لفرق الإسعاف التي حضرت وعاينت الرجل أنه لم يتعرض سوى لبعض الخدوش والكدمات.

وعرضت بعض وسائل الإعلام صوراً للرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، يظهر فيها وهو يمشي على الصخور بمساعدة المسعفين، فيما ساقه اليسرى مغطاة بضمادة.

ونقل الرجل إلى مستشفى "رويال نورث شور" في سيدني لإجراء فحوص إضافية له.

وأشارت الشرطة إلى العثور على مظلته في الماء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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