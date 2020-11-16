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الامارات | محمد صلاح في الحجر الصحي.. وشقيقه يحتفل بشهر العسل على أنغام عمرو دياب

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نصر صلاح، شقيق نجم الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح متابعيه على حسابه في "إنستغرام" بصور من شهر العسل برفقة زوجته في إحدى القرى السياحية، بعدما احتفل بزفافه الأسبوع الماضي في القاهرة، في وقت يخضع فيه شقيقه للحجر الصحي في أحد فنادق الغردقة التي فضل التوجه إليها لاستكمال فترة علاجه.

وأرفق شقيق صلاح مع الصورة أغنية المطرب المصري عمرو دياب "أهي فرحة حياتي"، كما نشر صورة جديدة له مع نجم ليفربول من حفل الزفاف.

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يذكر أن اللاعب المصري تعرض للإصابة بفيروس قبل مشاركته مع منتخب بلاده أمام توغو في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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