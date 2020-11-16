الامارات | محمد صلاح في الحجر الصحي.. وشقيقه يحتفل بشهر العسل على أنغام عمرو دياب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في الحجر الصحي.. وشقيقه يحتفل بشهر العسل على أنغام عمرو دياب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نصر صلاح، شقيق نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح متابعيه على حسابه في "إنستغرام" بصور من شهر العسل برفقة زوجته في إحدى القرى السياحية، بعدما احتفل بزفافه الأسبوع الماضي في القاهرة، في وقت يخضع فيه شقيقه للحجر الصحي في أحد فنادق الغردقة التي فضل التوجه إليها لاستكمال فترة علاجه.

وأرفق شقيق صلاح مع الصورة أغنية المطرب المصري عمرو دياب "أهي فرحة حياتي"، كما نشر صورة جديدة له مع نجم ليفربول من حفل الزفاف.

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يذكر أن اللاعب المصري تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مشاركته مع منتخب بلاده أمام توغو في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.



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