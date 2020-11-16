شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: لم نتلقى تعليمات بإجراء المسحة الثالثة لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إنه «لم ترد أي تعليمات بخصوص إجراء المسحة الطبية الثالثة للنجم العالمى محمد صلاح، خلال تواجده لقضاء فترة العزل الصحي بالجونة»، وأكد أنه في انتظار ورود تعليمات بشأن مواعيد المسحة له.

وأوضح «مرعي» أنه في حال طلب إجراء المسحة «البحر الأحمر لديه معمل مُجهز لكافة التجهيزات الحديثة بمدينة الغردقة، ويخدم مختلف المستشفيات والمسافرين للخارج والسائحين الذين يصلون المطارات والموانئ، ممن لا يحملون شهادة سلبي كورونا».

أكدت مصادر طبية بالبحر الأحمر، أنه لن يتم أخذ المسحة الثالثة لنجم منتخب مصر وفريق ليفربول محمد صلاح، إلا بعد مرور 4 أيام من المسحة الأخيرة، التي ثبتت إيجابيتها بالفيروس.

وتوقعت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن يكون موعد إجراء المسحة الثالثة الخميس المقبل، لبيان سلبيتها أو استمرار إيجابيتها.

سافر محمد صلاح، أمس الأحد، إلى منتجع الجونة بسيارة معقمة بسائق يرتدي ملابس تمنع نقل العدوى، لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفيلات بأحد الفنادق، بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي، بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وكان شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، قد أعلن حصول نجم ليفربول الإنجليزي على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث سيجري مسحة طبية جديدة في أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

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