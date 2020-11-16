شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات مسابقة كأس مصر موسم 2019- 2020.

وحدد اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي مع أبوقير للأسمدة في دور الثمانية يوم 21 نوفمبر على ملعب برج العرب في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما يواجه الزمالك نادي مصر في نفس اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب ستاد السويس الجديد.

وبذلك تقام المواجهتان قبل 6 أيام من مباراة القرن التي ستجمع القطبين على لقب دوري أبطال إفريقيا.

الفائز من مواجهة الزمالك ونادي مصر، سيواجه طلائع الجيش في نصف النهائي على استاد برج العرب يوم 1 ديسمبر في الخامسة مساء، فيما يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وأبوقير، الاتحاد السكندري في استاد السويس الجديد في نفس اليوم، الثامنة مساء.

ويقام نهائي البطولة يوم 5 ديسمبر في استاد القاهرة.

ويحمل الزمالك لقب المسابقة بعد تغلبه على بيراميدز في نهائي العام الماضي.

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