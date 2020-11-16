شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يعلن موعد اعلان نتائج عمل لجان التفتيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ربط تأجيل نتائج عمل لجان التفتيش بالاندية لحين الانتهاء من نهائي بطولة أفريقيا للاندية الذي سيجمع بين الاهلي والزمالك المقرر له 27 نوفمبر الجاري .

وقال صبحي خلال ندوته بالمصري اليوم أن نتائج عمل لجان التفتيش ليس مرتبطا بالمباره وانما ينتظر انتهاء كافه اعمال اللجان لاعلان نتائجها.

وتابع: اختيار الوقت للاعلان أمر هام ورغم ذلك نسعي لخروجه في الوقت المناسب خصوصا واننا نسعي للحفاظ على سمعة الاندية المصرية في الخارج.