شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة لليفربول قبل مواجهة ليستر.. إصابة قائد الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي، إلى صدمة جديد بعد إعلان مدرب المنتخب الوطني ساوثجيت إصابة قائد الفريق جوردان هندرسون خلال مواجهة بلجيكا الأخيرة في اطار مباريات دوري أمم أوروبا.

وشارك هاري وينكس بدلا من هندرسون مع بداية الشوط الثاني، خلال مباراة انتهت بخسارة إنجلترا 2-صفر في لتنتهي آمال الفريق في بلوغ نهائيات المسابقة.

وقال ساوثجيت للصحفيين «عانى جوردان من إصابة بين الشوطين وشعر أنه لا يستطيع الاستمرار»، كما أضاف أنه غير متأكد إن كان اللاعب يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وأكد ساوثجيت أن قائد ليفربول سيخضع إلى فحوص لتحديد حالته.

ويعاني ليفربول بالفعل من غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين، إذ يغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز طويلا بعد الخضوع لجراحتين، بينما خرج ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة المنتخب الإنجليزي بسبب المعاناة من إصابة.

وازدادت متاعب ليفربول بعدما ثارت شكوك حول حالة آندي روبرتسون بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يتعافى ثنائي الوسط تياجو ألكانتارا وأليكس أوكسليد-تشامبرلين من إصابتين في الركبة.

ويبدو محمد صلاح مرشحا للغياب عن مواجهة ليستر سيتي الأسبوع المقبل في ظل الخضوع للعزل في مصر بعدما أصيب بكوفيد-19.

وقال ساوثجيت إن رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي سيغيب عن المباراة الأخيرة في المجموعة أمام أيرلندا بسبب إصابة في الساق لكنه سيكون جاهزا للعب مع ناديه الأسبوع المقبل.

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وأكد مدرب إنجلترا البالغ عمره 50 عاما أنه أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وقال «تعرضت للإصابة بالفيروس لكني كنت محظوظا، لم يكن خطيرا كما هو حال الكثيرين في بلادنا. لم يكن الأمر جيدا لكني أصبحت الآن على ما يرام».