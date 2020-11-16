شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يطلق فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين الفعاليات الخاصة بتنفيذ المرحلة التمهيدية وايقاد شعلة الاولمبياد الرياضى الثانى لشباب المحافظات الحدودية في نسخته الثانية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة وبحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضة ومدير عام الشباب والرياضة ووكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والادارات المعنية، وسط استعراض رياضى لألعاب القوى والكاراتيه من الشباب والطلائع المشاركين.



حيث ينظم أولمبياد المحافظات الحدودية للشباب من سن 15 -23 سنة، والفتيات من 15- 19 سنة، وذلك في ألعاب تنس الطاولة، ألعاب القوى 100 و800 متر جرى ووثب طويل، وخماسيات كرة القدم، والكرة الطائرة، كاراتيه كاتا، وكرة الطائرة الشاطئية، والشطرنج، وكرة السرعة، بالإضافة إلى السباحة من 15-17 سنة، ومن 18-23 سنة بنين، وتم تسجيل عدد635 لاعب و100 لاعبة على الرابط المخصص من وزارة الشباب والرياضة.

حيث بدأ التسجيل في 15 أكتوبر 2020 وتبدأ التصفيات في 15 نوفمبر على مستوى الادارات الفرعية، ومن يوم 26 نوفمبر الجارى تنطلق على مستوى المحافظة بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم، مع اتخاذ كافة الاجراءات مع تمثيل الفائزين من المحافظة في النهائيات بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر القادم