شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نية الحضري العودة للملاعب.. أبرز 10 نجوم تراجعوا عن الإعتزال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقترب حارس المرمى التاريخي عصام الحضري من قرار العودة إلى الملاعب، بعدما أعلن اعتزاله الشهور السابقة، ولم يكن هو الأول في التراجع عن قرار الاعتزال، إذ أعلن العديد من نجوم الكرة سابقًا اعتزالهم ولكنهم سرعان ما عادوا في قراراهم وفضلوا العودة إلى الملاعب الخضراء.

منهم من عاد حبًا في اللعبة ومنهم من عاد لتحسين أوضاعه المادية، وأخر عاد تنفيذًا لرغبة رئيس الجمهورية، وقد حقق أحدهم لقب الدوري الإنجليزي، وأخرون قادوا فرقهم لبطولة العالم.

يستعرض "المصري اليوم" أبرز 10 لاعبين تراجعوا عن قرار الاعتزال وفضلوا العودة للملاعب

1- عصام الحضري، حارس المرمى المصري، الذي قرر العودة إلى الملاعب بعد إعلان نيته للتعاقد مع نادي زد الرياضي، بعدما كان أعلن اعتزاله شهر يوليو الماضي مفضلًا التواجد بعيدًا عن الملاعب.

2- لاندون دونوفان، اعتزل اللاعب الأمريكي عام 2014، وعاد لينضم لفريق لوس أنجلوس جالاكسي عام 2016، ويعد دونوفان صاحب أكبر عدد أهداف بين لاعبي المنتخب الأمريكي.

3- بول سكولز، لاعب كرة القدم الإنجليزي، الذي أعلن اعتزاله عام 2011، وبعد 6 أشهر كان متواجدًا على مقاعد البدلاء في ديربي مانشستر، وأكمل بعدها عام اخر وحقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأخيرة.

4- ينس ليمان، الحارس الألماني الذي ترك صفوف أرسنال وقرر الاعتزال عام 2008، عاد مرة أخرى بعدما طلبه فينجر لمساندة النادي الإنجليزي بعد إصابة 3 حراس مرمى عام 2010.

5- ستيفن كار، غادر فريق نيوكاسل في 2008 وقرر الاعتزال، بينما عاد في 2009 وقاد نادي برمنجهام للفوز على أرسنال.

6- مارك أوفرمارس، أسطورة كرة القدم الهولندية، الذي قرر العودة عام 2008 بعد اعتزال دام أربع سنوات بسبب إصابات متكررة بالركبة، ولعب خلال مسيرته لأرسنال وبرشلونة، بينما عين عام 2012 مديرًا للكرة بنادي أياكس الهولندي.

7- روجيه ميلا، الأسطورة الإفريقية الذي قرر الاعتزال عام 1989، وعاد عندما طلب منه بول بيتا رئيس الكاميرون وقتها المشاركة مع المنتخب في كأس العالم، واستمر في اللعب لعدة سنوات، وفي عام 1994 أصبح ميلا أكبر لاعب يسجل في كأس العالم وهو بعمر الـ42.

8- اللاعب البرازيلي روماريو، الذي عاد من الاعتزال بعد مسيرة طويلة في الملاعب، سجل فيها 1000 هدف، تحقيقًا لرغبة والده وقاد فريقه البرازيلي الصغير للفوز ببطولة الدرجة الثانية.

9- الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي اعتزل كرة القدم في نهاية 1974، بينما عاد للملاعب لدعم كرة القدم الأمريكية سنة 1975 وظل يمارس اللعبة حتى 1977 في فريق كوسموس.

10- يوهان كرويف، الذي قرر اعتزال كرة القدم علم 1978، ولكنه عاد مجددًا واستمر لمدة 6 سنوات، وذكر الأسطورة الهولندية أن عودته تتعلق بأسباب مادية.