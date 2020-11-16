شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مرانا صباحيا، في ثاني أيام معسكره المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث استقر هيثم شعبان المدير الفني للفريق على تطبيق نظام اليوم الكامل، في بعض فترات المعسكر، من خلال خوض مرانين الأول صباحي والثاني مسائي.

وتجمع اللاعبون في بهو الفندق عقب صلاة الفجر، وبعدها خاض اللاعبون مرانا بدنيا قويا في صالة الجيمانزييوم، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالفريق، واستمر المران داخل الجيم ما يقرب من ساعة. ويسعى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا إلى زيادة المعدل البدني لكل اللاعبين، في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز. . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا يطبق نظام اليوم الكامل في معسكر الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.