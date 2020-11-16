شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضم الحضري حارس النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع الصفقة الثانية عشر هذا الموسم، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدد من الصفقات المتميزة والمختارة بعناية فائقة، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الموقع الرسمي لنادي سيراميكا عبر الإنترنت إنه تم التعاقد بشكل رسمي مع محمد الحضري حارس مرمى الفريق الأول بنادي النجوم، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى سيراميكا لينضم إلى حراس الفريق محمود شكري وحمزة عوض ومحمد جمال.

وكان نادي سيراميكا أعلن خلال ال 48 ساعة الماضية ضم 11 صفقة هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق، والإيفواري فونسينيو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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