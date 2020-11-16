شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 لاعبين من منتخب أوكرانيا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، في بيان اليوم الأثنين، عن إصابة 3 لاعبين من المنتخب الأول بفيروس كورونا، قبل مواجهة سويسرا في اطار مباريات دوري أمم أوروبا.

وينتظر منتخب أوكرانيا، قرار السلطات السويسرية بشأن السماح بإقامة مباراة في دوري الأمم الأوروبية، غدًا الثلاثاء، بعد إصابة ثلاثة لاعبين بكورونا.

وأكد الاتحاد الأوكراني في البيان أن نتائج فحوص اللاعبين إدوارد سوبول ويفين ماكارينكو ودميترو ريزنيك كانت سلبية بالأمس، لكن بعد فحوص إضافية، وجد الأطباء عينات تحتوي كورونا.

وأضاف أن اللاعبين عزلوا أنفسهم في غرفهم بفندق المنتخب.