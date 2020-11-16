شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النرويج يقرر سفر منتخب «بديلًا» لمواجهة النمسا في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ارسال منتخب بديلًا للمنتخب الأول، لمواجهة النمسا في فيينا، في اطار مباريات دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الأحد بتأجيل مواجهة رومانيا-النرويج بدوري الأمم بعدما منعت الحكومة النرويجية المنتخب الوطني وجهازه الفني من السفر والخضوع لحجر صحي بعد ثبوت إصابة اللاعب عمر العبدلاوي بالفيروس يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الاتحاد النرويجي أن الفريق البديل سيكون مكون من لاعبين يلعبون لصفوف فرق أجنبية، باستثناء لاعب وحيد اجتاز اختبار الكشف عن الوباء، وسيقود الفريق لايف جونار سميرود، مدرب المنتخب الوطني النرويجي تحت 21 عاما.

وكانت الخطة المبدئية هي سفر لاعبي الفريق مباشرة إلى فيينا، ولكن لاحقا تم التراجع عنها نظرا للقيود المفروضة على دخول البلاد من قبل السلطات النمساوية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولذلك، سيسافر اللاعبون أولا للعاصمة النرويجية، أوسلو، حيث سيمكثون في فندق بالمطار ومن ثم سيخضعون لاختبار الكشف عن الفيروس قبل أن يتوجهوا الثلاثاء إلى فيينا.

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