شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يهاجم «كاف» بسبب أزمة مطار جامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم المنتخب الجابوني، ولاعب أرسنال، النار على مسؤولي «كاف» بعد الأزمة التي واجهها المنتخب الجابوني في مطار جامبيا.

وكانت بعثة المنتخب الجابوني قد ظلت عالقة في المطار بجامبيا، منذ مساء أمس الأحد، وحتى صباح اليوم الإثنين، وذلك قبل ساعات فقط من مباراة المنتخبين، مما فجر حالة من الغضب بين بعثة الجابون.

وعبر حسابه على موقع تويتر، علق أوباميانج «أريد فقط أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا لساعات وأبقونا في المطار.. هل نحن رهائن أم ماذا؟».

وأضاف «هل ستغمض عينيك؟ أريد أن أرى الحلقة المقبلة من هذا الفيلم».

وتابع «هذا لن يقلل من عزيمتنا، لكن الجميع بحاجة لمعرفة ما حدث، وخاصة أن الكاف يتحمل هذه المسئولية.. نحن في 2020 ونريد أن تنمو أفريقيا، هذه ليست الطريقة التي سنصل بها إلى هناك».

وبعد وصول الحافلة الخاصة التي ستقل منتخب الجابون، علق أوباميانج قائلًا «أخيرًا في الحافلة، أراكم في وقت لاحق، شكرًا على هذا الحافز الإضافي، جامبيا».

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