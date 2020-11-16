شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفكر في بيع صلاح وماني وضم كيليان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد ليفربول الإنجليزي للتعاقد جديًا مع الفرنسي الدولي، كيليان مبابي، مما يهدد وجود محمد صلاح وساديو ماني، مهاجمي الفريق.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن ليفربول لم يعد يعتبر مسألة بيع صلاح وماني مستحيلة.
وساهم اللاعبان بقوة في تتويج ليفربول بالبريميرليج الموسم الماضي، وكذلك الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي، ثم بطولة كأس السوبر الأوروبية، وبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في دولة قطر.
وأوضح التقرير أن ليفربول لديه نية في التعاقد مع الدولي الفرنسي في المستقبل، وهو ما يدفعه للتفكير في بيع مهاجميه من أجل تدبير الأموال اللازمة لتمويل الصفقة التي ستكلف الريدز ثمنًا باهظًا، كما أن ضم كيليان ليس سهلًا بسبب رغبة عدة أندية في شرائه، أبرزها ريال مدرير الذي يرغب في ضمه بعد رحيل كرستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي منذ عام 2018.
ويذكر أن صلاح يقضي الان فترة العزل الصحي في مدينة الجونة بمصر، بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينما عاد ماني للانتظام في التدريب بعد قضاء فترة في الحجر الصحي نتيجة الإصابة بالفيروس.
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