شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: حالة محمد صلاح مستقرة.. ونتوقع سلبية المسحة خلال 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، أن حالة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مستقرة للغاية.

وقال حسني في تصريحات لبرنامج «مع شوبير»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة «ON SPORT»: «صلاح حاليًا في الجونة، وسيجري مسحة كورونا يوم الخميس المقبل، وأتوقع أن تكون نتيجتها سلبية، لأنه حتى الآن لم تظهر على اللاعب أي أعراض».

وأضاف: «ليفربول الإنجليزي يتواصل معنا للاطمئنان على صلاح، وجهازه الطبي وافق على سفر اللاعب إلى الجونة، وصلاح بإمكانه السفر في حالة سلبية المسحة التي ستجري الخميس المقبل، لكن الأفضل الانتظار وإجراء مسحة إضافية للتأكد من سلامته بشكل كامل».

واستكمل: «اكتشفت الإصابة نتيجة المسحة التي أجريت لصلاح بشكل تلقائي قبل مباراة توجو، وأجرى ( صلاح) تحاليل وخضع لأشعة مقطعية وكان عنده نقص في كرات الدم البيضاء، ونصحناه بالراحة التامة والعزل وتنفيذ برنامج البروتوكول الطبي، وبإمكانه السفر والعودة للتدريبات بعد ظهور نتيجة المسحة».

وتابع حسني: «سمحنا لمحمد صلاح أمس بالسفر إلى الجونة والوقوف للراحة في الطريق كل 70 دقيقة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وكل ذلك تم واللاعب وصل إلى الجونة وملتزم بالبروتوكول الطبي».

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