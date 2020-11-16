شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمات خلال أسبوعين تثير الجدل حول اللجنة الخماسية.. أبرزها أزمة صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واجهت اللجنة الخماسية المصرية بعض المشاكل في الأيام القليلة الماضية، مما جعلها تتسبب في أزمات كثيرة أثارت الجدل، ووضعتها في حرج، أبرزها أزمة صلاح وحذف البيان الذي يؤكد إيجابية مسحة فيروس كورونا الخاصة به، ولكنها لم تكن الأزمة الأولى من نوعها، بل تكرر حذف البيانات من صفحات الاتحاد الرسمية على وسائل التواصل الجتماعي أكثر من مرة.

ويستعرض "المصري اليوم" أخر أربع أزمات مر بها اتحاد الكرة المصري في الأيام الماضية.

1- كانت أول الأزمات عندما أعلن الاتحاد انتهاء خلاف كهربا، لاعب الأهلي، ومحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، في بيان رسمي له، وتم حذف البيان بعد 20 دقيقة من جميع الحسابات على وسائل التواصل الإجتماعي، وأكد محامي كهربا بعدها أن ما حدث كان تصالحًا وليس اعتذارًا.



2- نشر اتحاد الكرة خطابًا بخصوص اللاعب رامز حفظ الله، لاعب ميلوول، الذي يحمل الجنسية المصرية، وما تضمنه من بنود أثارت الجدل فيما يتعلق بإخطار النادي بتحمل اللاعب لقيمة تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات أثناء فترة تواجده بمعسكر منتخب الشباب، مما جعل حفظ الله يفضل اللعب لصالح المنتخب المغربي.



3- نشر الاتحاد بيانًا أعلن من خلاله إيجابية مسحة محمد صلاح الطبية وإصابته بفيروس كورونا، وبعد دقائق معدودة حذف الاتحاد البيان، ولكنه كان قد تخطى حدود الوطن لكون الملف متعلقًا بمحمد صلاح، أحد أبرز نجوم الكرة العالمية في الوقت الحالي، إذ تداولته الصحف الأجنبية سريعًا، كما أن مسح البيان أدى إلى إثارة الجدل وطرح العديد من التساؤلات.



4- وأخر الأزمات ما حدث أمس بخصوص تخلف طارق مصطفى، مدرب المنتخب الوطني، عن السفر مع الفريق إلى توجو بسبب انتهاء جواز السفر الخاص به، مما اضطره إلى استخراج جواز سفر جديد واللحاق ببعثة المنتخب اليوم استعدادًا للقاء مصر وتوجو غدًا الثلاثاء.