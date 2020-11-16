وزير الرياضة يتحدث عن الجمهور فى نهائي أفريقيا وعدم الالتزام بمبادرة لا للتعصب

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه تم مخاطبة اتحاد الكرة لبحث إمكانية الحضور الجماهيرى في مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ، التي تجمع الاهلى و الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ، وأيا كانت النتيجة سواء بحضور جماهيرى أم لا ، فنحن نحترمها .

وقال صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن اتحاد الكرة قام بدوره بمخاطبة الاتحاد الأفريقي للعبة " كاف " وكذلك الجهات المعنية الداخلية مثل وزارة الصحة و الجهات الأمنية ، وحالة وجود جماهير فمن المؤكد هناك إجراءات احترازية تتخذها الوزارة، و حال ثبوت ذلك سيكون هناك خطوات خطوات لضمان سلامة الجميع ، اما حالة عدم الحضور الجماهيرى فسيتابعون المباراة من المنازل و يدعمون انديتهم .

وأكد أشرف صبحى أن حملة لا للتعصب مستمرة على المستوى الشبابى، وأهم مقومات النجاح هو الجانب الإعلامى، ومن هنا نمد أيدينا لليوم السابع، ونحتاج المساندة فى دعم المبادرة قائلا، إنه سيتم مخاطبة الجماهير والإدارات من خلال مدربين فى التعصب، وهى فكرة كرم جبر بأن يتم تدريبهم وتعليمهم الأمن القومى والقانون والاستراتيجيات، وأهم شيء هو الإعلام، لأن المبادرة ممتدة ولا تتوقف ولها نظام تسير عليه .

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وكشف صبحى أن نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الاهلى و ، لم يحسم بعد الحضور الجماهيرى من عدمه ، و لكن حال تواجد الجماهير وشهدت المباراة أي خروج عن النص ، فهناك عدة طرق للتعامل مع الموقف مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم دراسته في الوقت الحالي من كيفية التعامل مع أي خروج عن محاور ومواثيق مبادرة لا للتعصب ، قائلا : هناك قانون شجب الملاعب ، إضافة إلى القوانين العامة .

وتطرق صبحى الى لجان التفتيش وأن عملها مازال مستمرا، وحال الانتهاء من أي هيئة رياضية يتم الإعلان عن القرارات و الإجراءات بها .