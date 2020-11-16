شكرا لقرائتكم ميار شريف تقفز 32 مركزا فى التصنيف الشهرى للاعبات التنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد التصنيف العالمى الشهرى للتنس للاعبات المحترفات قفزة غير مسبوقة فى مركز ميار شريف لاعبة التنس بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضى .

وقفروت ميار شريف 32 مركزًا هذا الشهر ، حيث أصبحت رقم 132 على العالم بدلا من 164 ، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيدها لـ571 نقطة.

وحرص محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمد عبد الأول معاون وزير الشباب والرياضة على إستقبال ميار شريف بطلة مصر فى التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية، فى مطار القاهرة مؤخرا ، قادمة من أمريكا، بعد التتويج ببطولة تشارلسون الدولية للتنس، وتقدمها في التصنيف العالم.

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وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إن الرياضة المصرية تخطو بخطوات ثابتة نحو العالمية من خلال الإنجازات التى تحققها على كل المستويات العربية، والقارية، والدولية، بفضل دعم ورعاية القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والروح التى يتحلى بها لاعبو مصر أثناء مشاركتهم فى مختلف المحافل، وتحقيقهم الفوز بالعزيمة والإصرار والاجتهاد والأداء الراقى".. جاء ذلك تعليقاً على فوز ميار شريف ببطولة تشارلستون الأمريكية بعد الفوز على منافستها كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة.

وثمّن وزير الشباب والرياضة أداء اللاعبة ميار شريف، ومداومتها على العروض المتميزة، والنتائج المبهرة التي تحققها في مختلف المشاركات الدولية، والتي كانت أخرها تأهلها للعب بالدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، وتقديم مباراة ماراثونية أمام اللاعبة أمام المصنفة الرابعة كارولينا بلشكوفا، فضلاً عن تأهلها لأوليمبياد طوكيو العام المقبل، مقدماً التهنئة للاعبة على الفوز ببطولة تشارلستون الأمريكية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر في رياضة التنس الأرضي في طريقها لتحقيق الإنجازات على المستوي الدولي، وعدم الاكتفاء بالعروض المشرفة فقط، وذلك بفضل اللاعبين المصريين الواعدين ومنهم ميار شريف ومحمد صفوت.