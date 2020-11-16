شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 5 ديسمبر لنهائى كأس مصر باستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء.وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك واف سى مصر يوم 1 ديسمبر في الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالاسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندري الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة في نفس اليوم الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد الجيش في السويس.



جدول الكأس

كان اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير والزمالك مع اف سي مصر يوم 21 نوفمبر، على أن تقام مباراة الاحمر في برج العرب والابيض في السويس.

وتلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً جديداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجارى، ولم يتطرق الخطاب لموقف الانتخابات سواء بإقامتها من عدمه.

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من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القارى من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية، وأشار الاتحاد المصرى فى خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبى فى بعض المباريات على الجهد الذى يبذله الكاف لصالح المنظومة، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية فى مباراة المنتخب الوطنى أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.

وأشار الاتحاد المصرى، فى خطابه، إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR فى هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التى تقام للمنتخب الوطنى خارج أرضه، فى ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمى فى المباريات التى تقام على أرضه.

وكان الاتحاد المصرى قد استند إلى شريط المباراة الذى تؤكد لقطاته أحقية المنتخب فى ضربتى جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو فى الدقيقتين 56و 90 من عمر المباراة، ولم يحتسبهما الحكم الرواندى فى اللقاء .