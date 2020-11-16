شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يبحث عن مساك ومهاجم ويؤكد:"الزمالك لم يطلب ضم كريم العراقى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى عضو مجلس ادارة المصرى البورسعيدى أن لاعبه كريم العراقى مستمر مع الفريق ولانية لرحيله للزمالك ، وقال الخولى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم :" كريم العراقى لاعب متميز ومتألق مع المنتخب الاوليمبى وندعمه بشدة حتى ينال شرف الظهور بأولمبياد طوكيو مع حسن على زميله من المصرى"

ويضيف محمد الخولى :" الزمالك لم يطلب ضم كريم العراقى أثناء تشاورنا معه لضم أحمد رفعت ومحمد عنتر ، ولا نية لرحيل العراقى عن المصرى البورسعيدى"

وتابع عضو مجلس المصرى البورسعيدى :" نبحث عن مساك ومهاجم صريح قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بجانب الصفقات التى تعاقدنا معها ".

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وخاض نادى المصري البورسعيدى اليوم الإثنين المصري المران الأخير والختامى للفريق الأول للكرة بالنادي على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ في ختام معسكره المغلق الذي أستمر لنحو 10 أيام استعدادا للدورى العام.

انضم جريندو عبد اللطيف، لاعب المصرى البورسعيدى العائد من فترة إعارة مع حرس الحدود، لتدريبات الفريق خلال معسكره المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ استعداداً لانطلاق مسابقة الدورى نهاية الشهر الجارى.

وفور وصول جريندو إلى مقر إقامة الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بأحد فنادق شرم الشيخ فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، حرص اللاعب على المشاركة فى المران الصباحي الذى أقيم على ملعب المدينة الشبابية، وقام علىي ماهر المدير الفنى للفريق كعادته بالاجتماع به بعد الإجازة الذى كان قد حصل عليها بسبب الزواج لنحو أسبوع، مطالبًا إياه ببذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة، والالتزام التام بالبرنامج التأهيلي الموضوع له للوصول بمعدلات لياقته البدنية لنفس المعدلات الخاصة بزملاءه الذين بدأوا فترة إعداد الفريق للموسم الجديد قبل نحو أسبوع.