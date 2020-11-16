شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على إعارة محمد شكري للبنك الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة محمد شكري ظهير أيسر الفريق الشاب للبنك الأهلي لمدة موسم، وذلك بعد دخول الأخير في مفاوضات لضمه بسبب إعجاب محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي بقدرات اللاعب.

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وتلقى محمد شكري أكثر من عرض خلال الفترة الماضية إلا أن عرض البنك الأهلي هو الأفضل بالنسبة للنادي واللاعب حتى هذه اللحظة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انتقال اللاعب للبنك الأهلي خلال الأيام القادمة بمجرد التوصل لاتفاق رسمي وتوقيع العقود.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.