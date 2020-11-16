أحمد ناجى يعلن سلامة عائلة صلاح ويعاتب المنتقدين: "إزاى ميرقصش فى فرح أخوه"

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر الأسبق سلامة عائلة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى من فيروس كورونا ، وقال ناجى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" ابنى عبد الرحمن صديق شخصى لنصر شقيق محمد صلاح وكان حاضراً لحفل الزفاف وفوجىء بإستدعائه لإجراء مسحة كورونا بعد ثبوت إصابة صلاح وجاءت مسحته سلبية وأبلغنى أن عائلة صلاح بالكامل سليمة بإستنثاء النجم العالمى"

وتابع أحمد ناجى:"الاصابة قدرية ومعرفش ليه الناس بتهاجم صلاح وبتقول رقص ليه ، طب حطوا نفسكوا مكانه ازاى ميرقصش فى فرح اخوه ويفرح من قلبه ، صلاح ابن بلد وكلنا شوفنا فرحته ورقصه وعرفت ان الحارس الشخصى لم يفارقه ولم يتخلى صلاح عن الاجراءات الاحترازية طوال الحفل ولكنها إرادة الله ، نتمنى لنجمنا العالمى سرعة الشفاء"

وعن مباراة منتخب مصر مع توجو قال أحمد ناجى :" رغم أن المباراة شهدت هجمات قليلة على مرمى محمد الشناوى إلا أنه كان يقظاً طوال المباراة ومركز 90 دقيقة فهو حارس فرز أول"

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وعن سموحة قال أحمد ناجى :" نسير بصورة طبية فى فترة الاعداد ، والمهندس فرج عامر عقد اجتماع معنا صباح اليوم وأكد انه سوف يستمر فى تدعيم الفريق لإنهاء الموسم المقبل بالمربع الذهبى الذى كنا قريبين منه هذا الموسم لولا بعض الاخطاء البسيطة".

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.