شكرا لقرائتكم ضياء السيد يشيد بتصريحات محمد صلاح فى حفل التكريم: "كان نفسى أحضنه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق بأنه كان يتمنى أن يحتضن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى بعد كلامه عنه فى حفل تكريمه ، وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم :" كنت حاضر حفلة محمد صلاح ولما سألوه عن قدوته ومثله الاعلى كنت مستنى بينى وبين نفسى يجيب سيرتى ، ولما قال انى مثله الاعلى حسيت أنى عايز أقوم أحضنه ، تربطنى علاقة قديمة بصلاح ليست علاقة تدريبية فقط وإنما إنسانية أيضاً "

ويضيف ضياء السيد :" كلام صلاح عوضنى كتير عن حاجات ضاعت منى ، حسيتها جبر خاطر ليا بعد مشوار طويل من العناء"

وعن منتخب مصر قال ضياء السيد :" البدرى ضاغط نفسه زيادة معرفش ليه ، والجمهور بينتقد المنتخب زيادة بردو ، ومكنتش عايزه يبدأ مباراة توجو بعناصر كتير قليلة الخبرة خاصة أنه لم يلعب وديات ولم يخض معسكرات تساهم فى الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة ، وكان لديه لاعبين متميزين سواء المحترفين أو المتألقين فى الدوري"

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ويضيف ضياء السيد :" لازم البدرى يرجع أيمن أشرف لدفاع الفراعنة بكره أمام توجو ويريح عبد الله السعيد عشان مش هيقدر يلعب مباراتين فى كام يوم ، ولازم يبدأ بكوكا ويمنح فرصة لحمدى فتحى بجانب طارق حامد والننى فى وجود تريزيجيه وكوكا"

وعن غياب محمد صلاح قال ضياء السيد :" غياب صلاح مؤثر بالطبع على أداء الفراعنة ، والبدرى مش محظوظ لان أحسن لاعب فى المنتخب يتعرض لإصابة عضلية ثم يصاب بكورونا منذ توليه مسئولية تدريب المنتخب"

وعن التدريب فى مصر قال ضياء السيد :" مش بالواسطة ، هى مسألة نصيب ورزق ".