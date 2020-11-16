شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية لـ«سلة الشارقة» مع البطائح والنصر يلتقي شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يدخل فريق نادي البطائح متصدر المجموعة الأولى لدوري الإمارات لكرة السلة للرجال، اختبار المحافظة على الصدارة عندما يواجه مضيفه حامل اللقب الشارقة في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، في المباراة المثيرة التي تجمعهما ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الأولى التمهيدية.

ويسعى البطائح الحاصل على برونزية النسخة الماضية ومتصدر المجموعة برصيد 5 نقاط، لتأكيد أحقيته بالصدارة بتحقيق انتصاره الثالث، بينما يطمح الشارقة (3 نقاط) الذي حصل على راحة الجولة الماضية، لتحقيق الفوز والارتقاء إلى النقطة الخامسة التي تُبقيه على مقربة من الصدارة، خصوصاً أن شباب الأهلي ثاني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، يخوض اختباراً صعباً أمام ثالث الترتيب النصر برصيد 3 نقاط، في المواجهة التي ستجمعهما في السابعة والنصف مساء لحساب المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثانية تقام مباراتان تجمع الأولى الجزيرة مع ضيفه الظفرة في السابعة مساء، وتعقبها على صالة الجزيرة أيضاً، مباراة العين والوحدة المقررة في الثامنة مساء، حسب تعديل أجراه اتحاد اللعبة على موعد المباراة.

ويتطلع الوحدة والظفرة، المتشاركين في المركز الأول برصيد نقطتين، لحصد انتصارهما الثاني، خصوصاً أن تعثر أي منهما يسمح للآخر بالانفراد بالصدارة، إلا أن طموحاتهما تصطدم بتطلعات الجزيرة المرتاح في الجولة الماضية، والعين، اللذان يرغبان في تحقيق انتصارهما الأول والدخول في منافسة على الصدارة.

ويقضى نظام البطولة لموسم 2020-2021، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات وفقاً للتوزع الجغرافي للأندية، بعد أن وضع اتحاد اللعبة فرق دبي والشارقة ممثلة في حامل اللقب والوصيف: فريقا الشارقة وشباب الأهلي، إلى جانب البطائح والنصر والوصل في المجموعة الأولى، على أن تضم الثانية فرق أبوظبي والعين والظفرة ممثلة بأندية الجزيرة وبني ياس والوحدة والظفرة والعين، لتسفر نتائج الدور التمهيدي عن تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كلتا المجموعتين إلى الدور ربع النهائي. ويخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس عن كلتا المجموعتين في ختام التمهيدي، دوراً إضافياً تتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.

