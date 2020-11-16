شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي لصيد الأسماك تعود بحلة جديدة مع قوارب الكاياك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك يومي الجمعة والسبت، وذلك للمرة الأولى ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021، وبالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفئات التي سيتم التنافس عليها، وهي صيد أسماك الكنعد (كينيغ فيش)، والسكل (كوبيا)، والزريدي (غولدن ترافيلي)، والضلع (كوين)، والجد (الباراكودا)، وسيتم احتساب النتائج حسب أكبر معدل وزن لكل مشارك، وحددت اللجنة المنظمة يوم الخميس لإغلاق باب التسجيل وانعقاد الاجتماع التنويري قبل البداية يوم الجمعة.

وقال محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «يسعدنا أن نعلن عن الحدث الكبير، والذي ينظمه النادي للمرة الأولى في إطار حرصه على تحقيق الشراكة المجتمعية، وتوفير أنشطة وفعاليات لمختلف شرائح المجتمع، خاصة محبي هواية صيد الأسماك؛ إذ تلبي بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك رغبة شريحة كبيرة من محبي هذه الرياضة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة».

وقال، إن الحدث يكتسب أهمية كبيرة؛ كونه يقام وللمرة الأولى بالتزامن مع الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة، والذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عام 2017، مشيراً إلى أن هواية صيد الأسماك بقوارب الكاياك تستقطب الكثير من عشاق هذه الهواية وقطاعاً من محبي السياحة والترفيه، مما يعزز من أهداف المؤسسة في تعزيز الأنشطة الترفيهية البحرية، وتسليط الضوء على المواقع والوجهات السياحية البحرية والرياضات المائية.

من جانبه قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن تنظيم بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك ينسجم مع الأجواء الرياضية الحماسية الرائعة والأنشطة والفعاليات المتنوعة لفعالية تحدي دبي للياقة 2020، وتحظى بمشاركة واسعة من قبل الجميع من مختلف الجنسيات والأعمار.