شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كرة الصالات تقرر تنظيم دوري الفرجان.. و8 فرق في «البلاي أوف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

توجه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات لجميع أعضاء وموظفي اللجنة بالشكر على المجهودات التي يقومون بها لإدارة اللعبة ومسابقاتها، كما تقدم بتعازيه للعضو السابق في اللجنة عمران النعيمي في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، وقام شهاب العوضي بعرض ومناقشة جدول الأعمال ومن أهم النقاط والتوصيات التي طرحت أثناء الاجتماع كانت مراجعة تقرير تقييم دورة الحكام والمقيمين التي نفذتها اللجنة التنفيذية وطرحها الخبير الإسباني بيدرو جالان، كما تم مناقشة مشرف المنتخبات خميس الشامسي في التقرير المقدم عن التجمع الأخير لمنتخب الرجال والاستعدادات القادمة لمنتخب الشباب تحت 20 سنة للمشاركة في تصفيات غرب آسيا والسعي للتأهل للنهائيات، كما تجري الاستعدادات للمشاركة في بطولة الصالات الدولية والتي ستقام في تايلاند في مايو2021.

وتم تكليف خميس الشامسي بدراسة إقامة دوري الفرجان لدعم منتخب الشباب تحت 20 سنة، كما ناقشت اللجنة نظام «البلاي أوف» التابع لدوري الرجال بعد طلب الأندية برفع عدد الفرق المتأهلة له إلى ثمانية فرق، وقد تم اعتماد المقترح وسيتم تقسيم الثمانية فرق إلى مجموعتين يصعد الأول منهما للنهائي الذي سيلعب على مباراتين، كما تم اعتماد مسمى رئيس وحدة لتفريعات اللجنة التنفيذية وتم إسناد مهمة تشكيل وحدة الانضباط لخميس الشامسي عضو اللجنة على أن يختار عضوين آخرين من خارج اللجنة.

وناقشت اللجنة العقد المقدم من شركة كام بلس سبوت لنقل مباريات الدوري على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوصت بعرض العقد على لجنة الشؤون القانونية بمجلس الشارقة الرياضي للبت فيه واتخاذ ما يلزم بخصوص العقد، كما تقرر تأجيل انطلاق بطولة خورفكان الدولية حتى تاريخ 14 يناير 2021، وسيتم بناءً عليه تعديل أجندة المسابقات، كما تقرر مشاركة منتخب الرجال في البطولة، وكذلك تم الإقرار برفع عدد الإنذارات التي تستوجب إيقاف اللاعب في دوري الشباب والرجال من 3 إلى 5 إنذارات مع رفع الغرامة المالية للإيقاف.

وعقد خميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية اجتماعاً مثمراً مع نظيره تيباي كونيشي عبر منصة زووم، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات الكروية وسبل تعزيز العلاقات بين الطرفين مما يخص نظام المسابقات وبرامج المنتخبات والاستراتيجية اليابانية، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بحضور شهاب العوضي أمين السر والمدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي ومساعده عدنان محمد الهولي ونظرائهما من المنتخب الياباني تاكاهيرو كوموري وشوما تيشاي.

تستكمل مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات الثلاثاء بأربع مواجهات حاسمة تحدد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي وتجمع بين النصر وشباب الأهلي، ويلعب الأخير بفرصتي الفوز أو التعادل، والحمرية مع مليحة، والظفرة مع البطائح، وخورفكان مع الشارقة، وستدخل جميع الفرق إلى المباريات بحسابات دقيقة للتأهل، وتُلعب مباراتا نصف النهائي يوم الجمعة القادم والمباراة النهائية يوم الاثنين القادم.