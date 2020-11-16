شكرا لقرائتكم خبر عن نادي غنتوت يحتفل في اليوم الوطني بـ«كأس غرس الاتحاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو استعداداته للمشاركة في احتفالات الدولة بالذكرى الـ49 لقيام الاتحاد الذي يحمل عنوان «غرس الاتحاد».

ويتضمن برنامج احتفالات النادي الذي يقام في 25 نوفمبر الجاري بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، مباراة البولو الاستعراضية للتنافس على «كأس غرس الاتحاد» والتي تقام بدون جمهور، وتنقل عبر مختلف برامج التواصل الاجتماعي تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي منذ انطلاقة موسمه الرياضي الحالي بتوجيهات من إدارته العليا، وتعليمات مجلس أبوظبي الرياضي، بما يضمن السلامة لجميع المشاركين.

وأكد سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، أن رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي للمباراة الاستعراضية الاحتفالية، أعطت زخماً كبيراً للحدث الذي يستهدف المشاركة في الاحتفالية السنوية الغالية على كل أبناء الوطن، لافتاً إلى أنه على ضوء الإجراءات الاحترازية ستقتصر المشاركة على الفريقين والجهاز الطبي الذي يمثل خط الدفاع الأول وحكام المباراة التي تقام بدون جمهور، كما حدث في مباراة البولو الوردي الخيرية.

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