"النهائي 5 ديسمبر".. الكشف عن مواعيد وملاعب ما تبقى من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد ما تبقى من مباريات في مسابقة كأس مصر لموسم 2019/2020. وسبق ونشرنا الموعد المحدد لما تبقى من مواجهات ربع نهائي الكأس، بين الأهلي وأبوقير للأسمدة، والزمالك ونادي مصر. (من هنا). وحدد اتحاد الكرة يوم 1 ديسمبر موعداً لنصف نهائي كأس مصر. Advertisements وتقام مباراة نصف النهائي الأولى بين الفائز من الزمالك ونادي مصر، مع طلائع الجيش في الساعة الـ5 بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية. وينتظر الاتحاد السكندري، الفائز من مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة في مباراة نصف النهائي الثانية الساعة الـ8 بملعب استاد السويس الجديد. وتقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 5 من شهر ديسمبر في الساعة الـ8 مساءً بملعب استاد القاهرة الدولي.

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