بالموعد والملاعب.. الأهلي والزمالك يلعبان مواجهتي الكأس قبل "نهائي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 21 نوفمبر، موعداً لمواجهات الأهلي والزمالك المتبقية بمسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع أبوقير للأسمدة، الزمالك مع نادي مصر فيما تبقى من مواجهات ربع نهائي الكأس.

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وتقرر أن يلعب الأهلي مع أبوقير للأسمدة بملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية في الساعة الـ5 مساء يوم 21 نوفمبر الجاري.

وفي الساعة الـ8 مساء 21 نوفمبر، يلعب الزمالك مع نادي مصر بملعب استاد السويس الجديد.

الجدير بالذكر أن تلك المواجهات سوف تأتي قبل أيام من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر والذي يُعرف باسم "نهائي القرن".