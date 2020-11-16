المصري: حصلنا على 20 مليون جنيه مقابل بيع وادي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد الخولي عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن إدارة الفريق البورسعيدي حصلت على 20 مليون جنيه مقابل انتقال محمود وادي إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن بيراميدز قبل عدة أيام تعاقده مع الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب المصري السابق لمدة 4 مواسم.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو أون سبورت، قال الخولي: "نسعى لتدعيم فريق المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "نجحنا في ضم بعض الصفقات ومازلنا نبحث عن تدعيم بعض المراكز".

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وعن قيمة انتقال صفقة انضمام وادي إلى بيراميدز، قال: "أنهينا الصفقة بـ20 مليون جنيه، كنا نحاول الحصول على مبلغ مادي أكبر من هذا، لكن أسعار سوق الانتقالات منخفض".

وتابع الخولي: "أعتقد أن انتقال وادي إلى بيراميدز يعد أغلى صفقة انتقال داخلية حدثت في الميركاتو حتى الآن".

وعن رحيل كريم العراقي، قال عضو مجلس إدارة المصري: "العراقي مكمل مع الفريق البورسعيدي، لا يوجد أية عروض، هو لاعب مهم للفريق وسعداء ببقاءه معنا".

جدير بالذكر أن وادي انتقل إلى بيراميدز لمدة 4 مواسم، على أن يحصل المصري على قيمة الصفقة على عدة أقساط بحسب ما سبق وصرح عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز.