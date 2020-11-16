رسميا.. ارتقاء تاريخي لميار شريف في التصنيف العالمي للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر الاتحاد الدولي للتنس رسميا، التصنيف الشهري للاعبات التنس للاعبات المحترفات، اليوم الإثنين، والذي شهد قفزة تاريخية للنجمة المصرية ميار شريف، بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضي.

وارتقت ميار شريف 32 مركزًا دفعة واحدة، من التصنيف 164 على العالم، إلى 132، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيده لـ571 نقطة.

ويعد هذا المركز هو الأعلى في تاريخ لاعبات مصر للتنس، حيث لم يسبق لأي لاعبة أن وصلت إليه من قبل.

وعادت البيلاروسية أرينا سابالينكا من جديد إلى المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس، وذلك عقب تتويجها بلقب بطولة لينز النمساوية، بينما حافظت النجمة الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في الصدارة.

وتحتل بارتي المركز الأول برصيد 8717 نقطة وتليها الرومانية سيمونا هاليب برصيد 7255 نقطة واليابانية ناومي أوساكا في المركز الثالث برصيد 5780 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى الصادر اليوم كالتالي:

الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 8717 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 7255 نقطة

Advertisements

اليابانية ناومي أوساكا في المركز الثالث برصيد 5780 نقطة

الأمريكية صوفيا كينن في المركز الرابع برصيد 5760 نقطة

الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في المركز الخامس برصيد 5260 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز السادس برصيد 5205 نقاط

الكندية بيانكا أندريسكو في المركز السابع برصيد 4555 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 4516 نقطة

الهولندية كيكي بيرتنز في المركز التاسع برصيد 4505 نقاط

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز العاشر برصيد 4220 نقطة.