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حمادة صدقي: أتوقع مشاركة رمضان صبحي أساسيًا أمام توجو

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توقع حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق مشاركة اللاعب رمصان صبحي نجم بيراميدز بشكل أساسي في تشكيل منتخب مصر أمام توجو غدًا بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 .

وقال صدقي في تصريحاته خلال برنامج ملعب الصقر المذاع على رايو مصر: " كنت ضد ضم رمضان صبحي، لكن قد يتم الاستعانة به في المباراة، خاصة أنه بعيد عن الملاعب منذ عام كامل، والفترة

التي شارك فيها خلال لقاء توجو أدي بشكل جيد، من الممكن الدفع به في المباراة ".

وأضاف: "من الصعب مشاركة محمد شريف في تلك المباراة خارج مصر، وهناك تريزيجيه ومصطفى محمد، يجب الاعتماد عليهم، وفريق توجو ليس بالقوى، ويكاد يكون هو أضعف فرق المجموعة".

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