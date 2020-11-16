ننشر جدول مباريات كأس مصر المتبقية من الموسم الحالي

تنشر الوفد صورة جدول مباريات كأس مصر المتبقية للموسم الحالي 2019/2020.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك مع اف سي مصر والاهلي مع أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري رسميًا.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك واف سي مصر في ستاد الجيش بالسويس الثامنة مساءً، بينما يواجه

الأهلي أبو قير للأسمدة الخامسة مساء نفس اليوم بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وفي حالة فوز الاهلي والزمالك، سيلتقي الاحمر مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي، والابيض مع طلائع الجيش.

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تعرف على موعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة،

موعد مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي.

وتقرر إقامة لقاء الاتحاد السكندري مع الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة يوم 1 ديسمبر في الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالاسكندرية، فيما يواجه طلائع الجيش الفائز من الزمالك واف سي مصر في نفس اليوم الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد الجيش في السويس.

بينما يقام النهائي يوم 5 ديسمبر على ملعب استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء.