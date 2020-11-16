رسميًا.. نهائي كأس مصر 5 ديسمبر في ستاد القاهرة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة نهائي كاس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي.

وتقرر إقامة لقاء الاتحاد السكندري مع الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة يوم 1 ديسمبر في الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالاسكندرية، فيما يواجه طلائع الجيش الفائز من الزمالك واف

سي مصر في نفس اليوم الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد الجيش في السويس.

كان اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير والزمالك مع اف سي مصر يوم 21 نوفمبر، على أن تقام مباراة الاحمر في برج العرب والابيض في السويس.