مدرب اسكتلندا يكشف موقف روبرتسون من المشاركة أمام إسرائيل

كشف ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا، موقف إصابة أندي روبرتسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
وقال كلارك في تصريحات صحفية: "إصابة روبرتسون كأنت أصعب من الباقي، لذلك فضلت عدم مشاركتهأمام سلوفاكيا، مشاركته في المواجهة كانت ستكون مخاطرة".
وأضاف: "روبرتسون سيسافر معنا إلى إسرائيل على أمل أن يشارك في المباراة، سنقيم حالته
واختتم: "من الجيد أن يشارك قائدنا في المباراة، لكن لن نخاطر به إذا كان مصابًا".
وتعرص روبرتسون للإصابة في العضلة الخلفية، لينضم إلى قائمة ليفربول المصابة، ولم يتحدجد موعد عودته من الإصابة حتى الَان.
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