تعرف على موعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي.

وتقرر إقامة لقاء الاتحاد السكندري مع الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة يوم 1 ديسمبر

في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالأسكندرية، فيما يواجه طلائع الجيش الفائز من الزمالك واف سي مصر في نفس اليوم الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد الجيش في السويس.

كان اتحاد الكرة قرر إقامة مباراة الأهلي مع أبو قير والزمالك مع اف سي مصر يوم 21 نوفمبر، على أن تقام مباراة الأحمر في برج العرب والأبيض في السويس.