أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات، تضم كفاءات متنوعة تجمع بين الاحترافية والخبرة الممزوجة بالشباب المؤهل بشكل علمي يتسق مع المحددات العالمية في واحد من أهم مجالاتصناعة كرة القدم.
وتضم اللجنة كل من محمود أبو العلا، ومروان النايب، ويوسف الشربيني، ومحمد مصطفى، وأحمد نجم، وتعمل اللجنة حاليا على إنهاءعدد من الملفات الهامة المسندة إليهم من قبل الإدارة.
وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى تكوين هيكل إداري وتنظيمي بشكل احترافي، لتحقيق أحلام وطموحات النادي في أول مشاركة بمسابقة الدوري الممتاز، ويتم اتخاذ الخطوات في إطار علمي ومهني مدروس بعناية شديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين لجنة للتسويق والتعاقدات بنادي سيراميكا كليوباترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.