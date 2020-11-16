algérie tv live online بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزائر وزيمبابوي في تصفيات أمم أفريقيا

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر “الجزائر وزيمبابوي” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 16-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.
تنقل مباراة “الجزائر وزيمبابوي” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت الجزائر، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب هراري ناشونال سبورتس ستاديوم بمدينة هاراري الزيمبابوية.
يلعب منتخب الجزائر وزيمبابوي لحساب المجموعة الثامنة، والتي تضم كل من بوتسوانا وزامبيا.
يتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب زيمبابوي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب بوتسوانا بنقطة واحدة في رصيده.
ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كان 2021
المركز المنتخب لعب فوز تعادل خسارة أهداف له أهداف عليه فارق الأهداف النقاط
1 الجزائر 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 زيمبابوي 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 بوتسوانا 2 0 1 1 0 1 1 1
4 زامبيا 2 0 0 2 1 7 6 0
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