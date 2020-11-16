رابط موقع يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزائر وزيمبابوي في تصفيات أمم أفريقيا

يستضيف ملعب 5 جويليه في الجزائر توقيت مباراة الجزائر ضد زمبابوي اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 في الجولة الثالثة من مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا كان 2021 التي ستقام في الكاميرون العام المقبل، حيث يأمل محاربي الصحراء في مواصلة مشوارهم في التصفيات بنجاح، حيث يتواجد على صدارة ترتيب المجموعة التي ستشهد مباراة أخرى في نفس الجولة تجمع منتخب زامبيا المتواجد في المركز الرابع في جدول الترتيب على ملعبه مع منتخب بوتسوانا صاحب المركز الثاني، بينما المنتخب الزميبابوي يتواجد في المركز الثاني حاليا بفارق نقطتين عن محاربي الصحراء، وننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وزيمبابوي Algérie vs Zimbabwe عبر تردد الجزائرية الأرضية

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محاربي الصحراء يأملوا في تحقيق الانتصار الثالث لهم على التوالي في تصفيات الكان أمام زيمبابوي بعد أن نجحوا في تحقيق فوز عريض في الجولة الأولى على ملعبهم أمام منتخب زامبيا بخماسية دون رد عن طريق بغداد بونجاح “هدفين”، هلال سوداني، رامي بن سبعيني، ويوسف بلايلي الذي قاد الخضر لتحقيق فوز ثمين في الجولة الثانية خارج الديار ضد منتخب بوتسوانا بهدف دون رد تكفل بلايلي بتسجيله ليخطف للمحاربين ثلاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب.

رفاق محرز يأملوا في مواصلة

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