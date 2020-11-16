كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر وزيمبابوي بث مباشر اليوم 16-11-2020 تصفيات أمم افريقيا

يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب زيمبابوي، مساء اليوم الاثنين، الموافق 16نوفمبر 2020، على ملعب «هراري ناشونال سبورتس ستاديوم»، في إطار الجولة الرابعة من منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

منتخب محاربو الصحراء لم يتلق أي هزيمة طوال 21 مباراة، حيث تلق آخر خسارة له يوم 18 أكتوبر 2018 أمام بنين بهدف دون رد، وسيدخل مباراة الاياب أمام زيمبابوي للعب علي الفوز فقط

لاستكمال سلسلة الانتصارات.

وكان آخر فوز حققه منتخب الجزائر أمام زيمبابوي بثلاثية مقابل هدف علي ملعب 5 جويلية 1962 وسجل للجزائر بغداد بونجاح وسفيان فيجولي ورياض محرز، ليتصدر منتخب الخضر ترتيب المجموعة بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة.

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بينما سيدخل لاعبو زيمبابوي المباراة وهدفهم الفوز لرد الاعتبار بعد الهزيمة التي

تلقاها علي يد منتخب الجزائر ومن أجل تعزيز موقفه في المجموعة الصعبة، حيث يمتلك منتخب زيمبابوي 4 نقاط في وصافة المجموعة الثامنة ويسعى للفوز على الجزائر للوصول للنقطة رقم 7 والاقتراب من الجزائر صاحبة المركز الأول.