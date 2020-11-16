يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب زيمبابوي، مساء اليوم الاثنين، الموافق 16نوفمبر 2020، على ملعب «هراري ناشونال سبورتس ستاديوم»، في إطار الجولة الرابعة من منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.
منتخب محاربو الصحراء لم يتلق أي هزيمة طوال 21 مباراة، حيث تلق آخر خسارة له يوم 18 أكتوبر 2018 أمام بنين بهدف دون رد، وسيدخل مباراة الاياب أمام زيمبابوي للعب علي الفوز فقطلاستكمال سلسلة الانتصارات.
وكان آخر فوز حققه منتخب الجزائر أمام زيمبابوي بثلاثية مقابل هدف علي ملعب 5 جويلية 1962 وسجل للجزائر بغداد بونجاح وسفيان فيجولي ورياض محرز، ليتصدر منتخب الخضر ترتيب المجموعة بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة.
بينما سيدخل لاعبو زيمبابوي المباراة وهدفهم الفوز لرد الاعتبار بعد الهزيمة التيتلقاها علي يد منتخب الجزائر ومن أجل تعزيز موقفه في المجموعة الصعبة، حيث يمتلك منتخب زيمبابوي 4 نقاط في وصافة المجموعة الثامنة ويسعى للفوز على الجزائر للوصول للنقطة رقم 7 والاقتراب من الجزائر صاحبة المركز الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر كورة لايف مشاهدة مباراة الجزائر وزيمبابوي بث مباشر اليوم 16-11-2020 تصفيات أمم افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.