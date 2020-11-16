شكرا لقرائتكم أيمن يونس فى رسالة لمنتخب مصر: مش هنستنى فنيات ولا مهارات.. عايزين الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أيمن يونس نجم الزمالك الاسبق رسالة لاذعة لمنتخب مصر عبر حسابه على تويتر مؤكداً أنه لاينتظر متعة ولا مهارات من الفراعنة فقط يبحث عن الفوز على توجو ، وكتب الفيلسوف :"لا ننتظر منك الكثير من الفنيات..المهارات ..القدرات الجماعيه والفرديه و المتعه بعد مشاهدتنا للمباراه الاولي ضد توجو..ننتظر منك فقط الفوز ب أي أسلوب و بالطبع بمساعدة دعاء الجماهير ...يارب"

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.

و يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

يعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة فى مواجهة الغد هو محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأيمن أشرف فى الدفاع، وطارق حامد ومحمد الننى فى الوسط وأمامهم الثلاثى تريزيجيه ورمضان صبحى وعبد الله السعيد، ومصطفى محمد فى الهجوم.