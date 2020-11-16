شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يوجه اللوم للبدرى بسبب 5 لاعبين ويستبعد ظهور محمد شريف أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، أنه يلوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بسبب عدم إقامة معسكر مغلق خلال أجندة الفيفا في الشهر الماضي. وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أعتب على حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه فرط في إقامة معسكرات مغلقة خلال الشهر الماضي، لاعبو المنتخب لم يستوعبوا فكر الجهاز الفني، ولم يتعودوا على أسلوب البدري حتى الآن".

وأضاف: "المباراة الماضية، شارك خمس لاعبين خبراتهم قليلة مثل أبوالفتوح ومصطفى محمد وزيزو، فهم يقدمون مستوى جيد في الدوري، ولكن التفاهم بين اللاعبين كان غير موجود، التجانس مهم ومطلوب، كان يجب إقامة تجمع للاعبين من أجل التعود على تكتيك الجهاز الفني".

وواصل صدقي: "كان يجب إقامة التجمع طبقا لأجندة الفيفا، المرحلة الحالية جديدة لمنتخب مصر، لم نقدم الأداء المقنع أمام توجو، والأهم كان المكسب وحصد الثلاث النقاط لزيادة الثقة للاعبين". وتابع: "يجب أن نوجه الشكر لأحمد فتحي على الفترة السابقة مع الأهلي ومنتخب مصر، ولابد من البحث عن حلول وبدائل في مركز الظهير الأيمن، ولكن المنتخب في حاجة إلى وجوده حاليًا، خاصة بعدما شاهدت منتخب مصر أمام توجو".

وأكمل: "عبدالظاهر السقا خير مثال، تم استبعاده في فترة من الفترات خلال وجود حسن شحاتة، وعندما احتاجه الجهاز الفني كان متواجدًا وقدم مستوى جيد". وأضاف: "اللاعبين الكبار يعيدون الثقة لزملائهم، وهو يعطى للاعبين حالة استنفار في الملعب، كنت أقود سموحة وتقدمت على الأهلي بهدف، وشاهدت أحمد فتحي يعطى زملائه قوة داخل الملعب، وكان مثل "الشرارة" التي أعطت الفوز للأهلي في تلك المباراة".

وزاد: "المباراة القادمة تحتاج إلى خبرات، ولابد من مشاركة اللاعبين الذين لعبوا مع بعض قبل ذلك، وأرشح أيمن أشرف للمشاركة في الظهير الأيسر، رغم أن أحمد أبوالفتوح لاعب كبير، وكذلك طارق حامد بجوار محمد النني، المنتخب أيضا في حاجة لوجود عبدالله السعيد، لكن ارشح محمد مجدي "أفشة" للمشاركة اساسيا، وكذلك من الوارد مشاركة زيزو كلاعب ثالث في وسط الملعب".

وأضاف: "كنت ضد ضم رمضان صبحي، لكن قد يتم الاستعانة به في المباراة، خاصة أنه بعيد عن الملاعب منذ عام كامل، والفترة التي شارك فيها خلال لقاء توجو أدي بشكل جيد، من الممكن الدفع به في المباراة وأتم: "من الصعب مشاركة محمد شريف في تلك المباراة خارج مصر، وهناك تريزيجيه ومصطفى محمد، يجب الاعتماد عليهم، وفريق توجو ليس بالقوى، ويكاد يكون هو أضعف فرق المجموعة".